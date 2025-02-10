Украинские военные показали свою первую мобильную огнемётную залповую систему – Sivalka VM8.

Кадры нового оружия Вооружённых сил в действии опубликовал телеграм-канал "Армия TV"

Подполковник Сергей Мисюра говорит, что боеприпасы, используемые "Сивалкой" – уменьшенный аналог российских термобарических снарядов тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" и "Буратино".

В виду меньшего калибра и количества стволов, украинский аналог устанавливается на полноприводный колёсный внедорожник.

Военные говорят, что VM8 уже давно работает на фронте.

Ранее верховный главнокомандующий Владимир Зеленский показал дальнобойные реактивные дроны ВСУ, когда принял в Киеве нового главу военного комитета НАТО Каво Драгоне.

В Украине подходит к концу 1083-й день войны. Последние новостями с главными событиями 10 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Зеленский рассказал, что за неделю Россия выпустила по территории Украины более 1260 управляемых авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. В Харьковской области российские беспилотники уничтожили добывающую установку на газовом месторождении в посёлке Водяное. Находящиеся рядом скважины также остановили работу.

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