Внутри Социал-демократической партии Германии возникли разногласия по поводу перевооружения и отношений с Россией. Они достигнут апогея на съезде, который начинается сегодня.

Об этом пишет газета The Financial Times.

Против нынешнего руководства партии выступает старая гвардия СДПГ, в том числе Петер Брандт, старший сын бывшего канцлера Вилли Брандта, чья Ostpolitik – политика сближения с Советским Союзом в разгар холодной войны – по-прежнему оказывает большое влияние на партию.

76-летний историк Петер Брандт подписал совместное заявление СДПГ, в котором критикуются планы правительства по перевооружению и предлагается "постепенный возврат к разрядке и сотрудничеству с Россией".

Петер Брандт заявил FT, что социал-демократический вице-канцлер нынешнего правительства Ларс Клингбайль одобрил новый рост расходов на оборону, "не проверив, действительно ли это позиция большинства членов партии".

"Это проблема. Позиция членов партии не так ясна, как позиция руководства", – сказал он.

Мятеж в партии может создать проблемы для Клингбайля, который заключил коалиционное соглашение с Фридрихом Мерцем после худших результатов СДПГ на выборах в феврале.

FT отмечает, что при принятии законов о бюджете, поставках оружия и запланированном возвращении к воинской повинности несогласные могут усложнить задачу правительству, которое опирается на хрупкое большинство в 13 голосов.

Клингбайль стремится изменить внешнеполитический курс партии. В серии выступлений и статей в 2022 году он признал, что партия "не сумела осознать, что в России давно начали происходить изменения". В то же время подписавшие манифест заявляют, что поиск мира должен быть приоритетом.

По словам одного из членов партии, 58% членов СДПГ — это верные сторонники Вилли Брандта, вступившие в партию под его руководством, им сейчас за 60 лет.

Петер Брандт сказал, что подписал манифест, потому что считает угрозу со стороны России преувеличенной.

"Я не разделяю идею, что Россия собирается напасть на НАТО. Российская армия продемонстрировала слабость в войне на Украине", - заявил он.

Он добавил, что НАТО "сейчас превосходит российскую армию в конвенциональном отношении, даже без американцев". Он также назвал иррациональной недавно принятую НАТО цель тратить 5% ВВП на оборону.

"Рациональный подход должен быть таким: сначала проводится анализ угроз", - сказал Петер Брандт.

Мы уже писали о манифесте СДПГ, авторы которого призвали власти ФРГ к переговорам с Россией и раскритиковали курс на увеличение военных расходов.