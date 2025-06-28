Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил ВСУ, а также первого заместителя Министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом говорится в указе №434, который был опубликован на сайте Офиса президента.

"Утвердить в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Драпатого Михаила Васильевича – командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

При этом в персональный состав Ставки этим же указом также ввели первого замминистра обороны Сергея Боева и командующего Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Напомним, накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение, утверждающее возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины при подготовке проектов законов о государственном бюджете.

19 июня украинский президент назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Что означают очередные перестановки в высшем командовании ВСУ мы анализировали в отдельном материале.