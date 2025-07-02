Служащие ВСУ ставят под сомнение заявление Генштаба о том, что село Дачное в Днепропетровской области остается под контролем Украины.

В частности, о своих сомнениях написал в Телеграме украинский боец с позывным Мучной.

"Несмотря на заявления Генштаба, которому никто не верит, он продолжает пускать пыль в глаза тем, кто пытается обеспечить и помочь ребятам на фронте. Нужно смотреть правде в глаза и за все это время войны хотя бы немного забыть о сеансах физиотерапии и начать принимать твердые решения", - заявил военный.

Мучной утверждает, что на данный момент нет достоверных подтверждений присутствия украинских сил в Дачном, а вот активность российских войск наблюдается как внутри населенного пункта, так и поблизости: они пытаются выйти к Новопавловке с юга.

“Если и будут какие-то подтверждения нашего присутствия, то это будут самоубийственные вылазки, как это уже бывало, например, в Богатыре: сначала говорим, что контролируем, а потом этих же бойцов уничтожают дронами при попытке выйти”, — отметил Мучной.

Напомним, ранее российские телеграм-каналы опубликовали кадры с установкой флага РФ в Дачном.

Однако Генштаб заявил, что россияне оттуда уже выбиты.