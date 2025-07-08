Подразделения Вооруженных сил Украины ушли из кармана севернее Ровнополя в юго-западной части Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Заявляется, что 1-й мотопехотный батальон 31-й ОМБр находился в этом кармане, окруженный с трех сторон. В бои он вступал нечасто, поскольку армия РФ продвигалась на флангах, не проявляя активности на этом участке фронта. Теперь подразделение вывели, причем все смогли выйти целыми, лишь один военнослужащий легко ранен при выходе.

Ранее Deep State сообщал, что россияне заняли новые позиции к югу от Константиновки в Донецкой области - под Яблоновкой и Торецком.

Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Также Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в Запорожской области. Заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного.

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