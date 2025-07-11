Временная следственная комиссия Верховной Рады проанализирует эффективность работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за недавнего аудита и обнародованных в СМИ фактов о неэффективности и многочисленных нарушениях в работе этих органов.

Такое заявление сделал народный депутат Сергей Власенко, его слова передают украинские СМИ.

"Для начала на одно из ближайших заседаний пригласим генерального прокурора и выслушаем его мнение по поводу работы всей правоохранительной системы. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества. Второе заседание комиссии на следующей неделе", - сообщил Власенко.

Ранее комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность НАБУ с марта 2023 по ноябрь 2024 года. Эксперты обратили внимание на выявленные многочисленные нарушения: в Бюро хронически сливают информацию, что не расследуется; штат НАБУ постоянно растет, но детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на крупные расследования. В 2023 году НАБУ выдвинуло всего одно подозрение в сфере обороны, а в 2024-м ни одного. При этом в 2024 году из госбюджета на содержание НАБУ было потрачено 1,9 млрд грн, тогда как его деятельность привела к возврату по коррупционным делам только 823 млн грн.

Также СМИ писали о схемах сокрытия незаконных доходов сотрудниками НАБУ.

В политических кругах не исключают, что власти могут вести дело к ликвидации НАБУ и САП на фоне обострения конфликта Банковой с грантовыми активистами и близкими к ним СМИ и политиками после скандала с делом вице-премьера Алексея Чернышова.

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.