В захваченных РФ Алешках Херсонской области ударами авиабомб разрушена многоэтажка. Десятки людей остаются под завалами.

Об этом сообщил назначенный РФ "глава" региона Владимир Сальдо.

"В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, даже подойти сейчас к этому дому спасатели и коммунальщики не могут, не говоря уже о разборке завалов, потому что в небе висят FPV-дроны и дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию.

По словам Сальдо, дом практически полностью уничтожен.

Напомним, 4 июля при атаке на Киев тоже был частично разрушен многоэтажный дом.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на Константиновском направлении, сообщает Deep State. Также у РФ продвижение примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской области с северо-востока. Россияне стали применять на фронте "плащи-невидимки", под которыми они прячутся во время передвижения.

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