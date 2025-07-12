С потерей поселка Белогоровка Украина больше не контролирует ни одного населённого пункта на территории Луганской области.

Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая, комментируя последние сведения о ситуации на юго-восточном фронте от военного телеграм-канала Deep State.

Паблик сообщает, что войска РФ захватили два села – Зирку на границе с Днепропетровской областью и Белогоровку в Луганской.

"Белогоровка была последним не оккупированным россиянами населённым пунктом в Луганской области. Теперь им осталось захватить около 80 км² Луганщины – и всё", – написала нардеп в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ вышли из полуокружения на юго-западе Донецкой области.

Война в Украине продолжается 1235-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ снова продвинулась на запорожском направлении – между посёлками Каменским и Плавнями, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение у границы Днепропетровской области, в частности, врагом захвачена деревня Ялта. В Париже создадут штаб многонациональных сил, которые будут готовы к развёртыванию на территории Украины после прекращения боевых действий.

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