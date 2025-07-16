В Доброполье Покровского района Донецкой области был прилет авиационной бомбы с фугасной боеголовкой.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их информации, около 17:20 войска РФ сбросили на центр города ФАБ-500 с модулем УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции).

В результате повреждены 304 квартиры в 13 домах, восемь автомобилей и 54 торговых объекта. По состоянию на 19:50 было известно об одном погибшем и 21 раненом, о чем уведомила Донецкая ОВА. Позже полиция заявила, что погибших двое, а раненых 14.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал о нескольких погибших, не назвав их количества.

"Сегодня Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области – в час, когда люди возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и многие пострадавшие. Работают спасатели, медики, военные врачи – местная больница не может принять всех", – сказано в публикации Лубинца в телеграм-канале.

Ранее россияне ударили по Славянску Донецкой области.

Война в Украине идет 1239-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где "серая зона" подошла к городу Родинское. Также РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области. На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке.

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