Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал себе "политический смертный приговор", предложив отменить День Победы и ряд социальных льгот.

Об этом пишет газета Politico.

Байру предложил лишить французов отпусков, заморозить их социальное обеспечение и сэкономить миллиарды долларов на здравоохранении в целях экономии бюджета.

Но больше всего всеобщего возмущения, как пишет издание, вызвал призыв Байру отменить два из 11 государственных праздников Франции. Он назвал Пасхальный понедельник и День Победы в Европе 8 мая двумя потенциальными кандидатами на отмену.

Лидер оппозиции Марин Ле Пен уже пообещала свергнуть правительство Байру.

Напомним, весной западные издания писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

Также сообщалось, что во Франции суд запретил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты, однако Ле Пен считает, что у нее еще есть шанс участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

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