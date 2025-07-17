Примерно 20% личных дел военнообязанных ещё не внесены в единый электронный реестр.

Это следует из ответа Минобороны на запрос украинских СМИ относительно влияния российских ударов по зданиям ТЦК на мобилизации.

Минобороны сообщило, что к настоящему времени оцифровано более 80% личных дел военнообязанных, и эти данные находятся в облачном хранилище, потому удары "Шахедов" уничтожить их не могут.

Ранее о том, что удары по ТЦК не остановят мобилизацию говорили в сухопутных войсках ВСУ.

Война в Украине продолжается 1240-й день. Последние новости с ключевыми событиями 17 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трёх участках около границы Днепропетровской области: неприятель сделал рывок по трассе на посёлок Искру, а также закрепился и позиции к западу от деревни Фёдоровки. Противник также расширил свой плацдарм в районе села Мелового Харьковской области.

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