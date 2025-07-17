От Украинской православной церкви (УПЦ) потребовали до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ).

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

Для этого митрополит УПЦ Онуфрий, недавно лишенный украинского гражданства, должен предоставить официальное решение высших церковных органов о выходе УПЦ из структуры РПЦ и отказе от всех пунктов устава Московского патриархата.

Также УПЦ должна отозвать своих представителей из всех органов управления РПЦ - Синодов, соборов, синодальных отделов и других структур.

Кроме того, УПЦ обязана признать недействительными решения РПЦ об аннексии украинских епархий и назначении туда своих руководителей.

Митрополиту Онуфрию предписано публично (устно или письменно) заявить о несогласии с включением в органы управления РПЦ и подать заявление о прекращении всех полномочий и связей с ней.

Невыполнение этих предписаний может быть чревато запретом Украинской православной церкви, согласно недавно принятому закону.

Ранее мы уже подробно писали о претензиях к УПЦ со стороны украинских чиновников.

Подробнее о том, что происходит вокруг Украинской православной церкви, мы рассказывали в отдельном материале.