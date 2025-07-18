Главком Вооружённых Сил Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о текущей обстановке на фронте.

Об этом верховный главнокомандующий Украины сообщает в своём телеграм-канале.

По словам Зеленского, в первую очередь речь шла о покровском и других направлениях в Донецкой области.

"<...> Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей <...>", – отметил президент.

Напомним, Зеленский недоволен 50-дневным сроком, отведённым главой Белого дома Дональдом Трампом Кремлю на урегулирование конфликта с Украиной.

Война в Украине продолжается 1241-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Неприятель также занял новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, противник захватил село Шевченко, продвинувшись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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