За полтора года ЕС и США должны успеть подготовиться к большой войне с Китаем и Россией.

Об этом заявил глава Европейского командования США Алексус Гринкевич, сообщает Bild.

Гринкевич прогнозирует, что 2027 год может стать годом кризиса.

Французские эксперты считают, что Европа должна строить свою оборону, исходя из допущения, что Россия нападёт на страны НАТО в течение ближайших трех-пяти лет.

Между тем война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Также они заняли новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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