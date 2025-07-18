"Вы только что вступили в 179-й день золотого века Трампа. Я залью их деньгами, я залью их дождём…

Странное видео с такой подписью опубликовали на странице Белого дома в Х.

Между тем война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Также они заняли новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

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