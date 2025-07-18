В Киеве на площади Независимости прошел массовый митинг членов семей пропавших без вести военных.

Видео публикуют телеграм-каналы.

Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат.

Они заявили, что многие родственники пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачивают несвоевременно и их приходится ждать 3-6 месяцев и больше, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки. Одна из женщин рассказала, что в некоторых случаях у близких пропавших солдат требуют справки с оккупированных территорий.

В прошлом месяце уполномоченный Верховной Рады по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов заявил, что пропавшими без вести числятся 70 тысяч человек.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в районе Волчанска, сообщает Deep State. Также они заняли новые позиции к юго-западу от Покровска. Южнее, у границ Днепропетровской области, россияне захватили село Шевченко, продвинулись от Мирного в сторону Александрограда и у Зеленого поля. Вчера в Украину вернули тела 1000 погибших.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.