Президент США Дональд Трамп намекнул, что американскую финансовую помощь Украине могли разворовать. Из всех предоставленных средств, отчетов о закупках сторона не получила.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам главы Соединенных Штатов, для Украины было выделено 350 миллиардов долларов, часть из которых наличными.

"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что ещё хуже — не только технику, но и наличные. Так что, думаю, однажды мы захотим узнать об этом, правда? Им ведь полагалось покупать оборудование за свой счёт, но у меня такое ощущение, что они потратили не каждый доллар на это оборудование", - заявил президент США.

Напомним, Bloomberg публиковал материал о том, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше Трамп будет ответственен за ее исход.

При этом недавно СМИ писали, что в рамках первого пакета помощи Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов.

Также мы писали, что антикоррупционные органы лишились крыши на Западе из-за прихода Трампа и теперь их "разбирают на запчасти" в Украине.