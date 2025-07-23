Соединенные Штаты больше не хотят быть вовлечены в войну в Украине. Теперь основным намерением является "восстановить мир через силу".

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

По его словам, все продолжается слишком долго.

"Слишком много невинных людей умирает. Мы совершенно не хотим, чтобы США дальше были вовлечены во все это. Мы надеемся, что скоро это закончится. Мы доверяем главнокомандующему, он восстанавливает мир через силу", - сказал Джонсон во время выступления.

Что будет с американо-украинскими отношениями в дальнейшем - неясно, однако в последнее время напряжение по этому поводу нарастает.

Накануне Bloomberg выпустило материал о том, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше президент США Дональд Трамп будет ответственен за ее исход.

При этом западные СМИ перед встречей делегаций Украины и РФ в Стамбуле пишут, что компромисс по миру между сторонами на переговорах маловероятен.

Сегодня же Дональд Трамп намекнул, что американскую финансовую помощь Украине могли разворовать. Из всех предоставленных средств, отчетов о закупках сторона не получила.