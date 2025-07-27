В Сети появились кадры с первыми образцами российского тяжелого штурмового роботизированного комплекса "Штурм", разработанного "Уралвагонзаводом". Они были зафиксированы на одном из полигонов.

Об этом сообщают российские паблики.

По предварительной информации, машины созданы на базе танков Т-72 и Т-90 и предназначены для боев в городской застройке.

При этом комплекс включает дистанционно управляемые танки с возможностью ручного управления экипажем. Также машины управления оснащены усиленной антенной группой и служат для координации действий платформ.

Однако когда и в каком виде комплекс поступит на фронт, пока неизвестно.

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