Армия РФ строит укрытия на ближайших к Украине аэродромах.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные службы разведки Британии, публикуя соответствующие снимки.

"В ответ на многочисленные успешные удары украинских беспилотных авиационных комплексов Россия начала программу защиты уязвимых самолётов на ряде аэродромов", – сообщили в оборонном ведомстве англичан.

Речь идёт об аэродромах Миллерово, Курске-Восточном и Гвардейском.

Ранее СБУ заявила об уничтожении российского ЗРК "Панцирь-С1" и трёх вертолётов на крымском аэродроме россиян.

Война в Украине продолжается 1252-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Киев этого не подтверждает. На карте украинского военного обозревателя Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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