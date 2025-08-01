Президент США Дональд Трамп изначально требовал, чтобы Евросоюз обязался закупить американских энергоносителей у США на сумму триллион долларов. Но в итоге стороны договорились на 750 миллиардах (по 250 млрд в год).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Однако эти цифры необязательны, преувеличены и нереалистичны. Чтобы достичь этого показателя, США пришлось бы перенаправить весь свой экспорт энергоносителей в Евросоюзе, а затем каким-то образом найти на 50% больше поставок. При этом ЕС пришлось бы фактически отказаться от других иностранных поставщиков (включая тех, кто предлагает более дешёвую энергию) и более чем втрое увеличить импорт из США", - говориться в статье.

При этом с такой оценкой, что реализация данной договоренности будет маловероятна, согласны и другие крупнейшие западные СМИ.

Напомним, 27 июля Соединенные Штаты заключили торговую сделку с Евросоюзом.

Также Трамп подписал указ о пошлинах, которые вводятся с 1 августа в отношении 69 стран и Евросоюза. Отдельным указом Трамп поднял пошлины для Канады - с 25% до 35%.