Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Пострадали семь человек.

Об этом сообщает ОВА и ГСЧС.

В результате атаки травмы получили семь гражданских. Трех мужчин, в возрасте 32, 57 и 74 года, госпитализировали в больницу. Еще 4 гражданам оказали медицинскую помощь на месте.

Разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения.

Местные паблики пишут, что после этого удара в городе начались перебои со светом.

Война в Украине идет 1257-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Воскресенки и Шевченко у границ Днепропетровской области. Под Торецком россияне заняли позиции в направлении Клебан-Быка под Щербиновкой. По данным военного паблика, за июль войска РФ имели наиболее высокие темпы наступления в Украине с начала 2025 года.

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