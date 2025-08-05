Украинцев нужно готовить к возможной войне с детского сада, ориентировочно с 5 лет. Об этом заявил бывший народный депутат (Свобода), а ныне заместитель начальника центра рекрутинга ТРО Игорь Швайка.

"Тогда будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена её существования - это множество жертв, принесённых на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию", - заявил Швайка на YouTube-канале "Суперпозиція".

Ранее в Минобороны заявили, что украинцев будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет. Согласно новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начнется через участие в военно-патриотических играх - таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряют в школах и профтехобразовании.

Война в Украине идет 1259-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Также россияне продвинулись на юге Донецкой области около Зеленого Поля и около Лимана.

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