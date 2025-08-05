Главной причиной гибели участников экспедиции, осуществивших погружение к остову печально известного лайнера, было то, что владелец батискафа Стоктон Раш проигнорировал правила безопасности и технические требования к подобным аппаратам.

Об этом говорится в отчёте, который во вторник выпустила Береговая охрана Соединённых Штатов.

Напомним, частный подводный аппарат "Титан" оказался раздавлен массой толщи воды на глубине почти четыре километра в июне 2023 года. На борту судна были его владелец Стоктон Раш, пилот Поль-Анри Наржоле и трое пассажиров, заплативших за погружение к "Титанику" сотни тысяч долларов: британский бизнесмен и путешественник Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулеманом. В результате катастрофы все они мгновенно погибли.

Авторы отчёта констатируют, что "Титан" был раздавлен из-за "потери целостности конструкции", в результате которой все, кто был на борту, были убиты давлением примерно в 350 килограммов на квадратный сантиметр.

По мнению специалистов, конструкция корпуса батискафа, сделанного из переклеенных слоёв углеволокна с носом и кормой из титана, была изначально ущербной и ненадёжной, а Стоктону Рашу удавалось уклоняться от надлежащих проверок и процедур.

Ранее причину гибели батискафа "Титан" описал британский учёный.

Напомним, в CNN писали, что все пассажиры подводной экспедиции к "Титанику" погибли быстро и безболезненно.