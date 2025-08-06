Россия хочет сформировать десять новых дивизий до конца года, поэтому мобилизация в Украине продолжится.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, приводит его слова Генштаб на своей странице в Фейсбуке.

"Противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", – сообщил Сырский.

Ранее Сырский рассказал о самых проблемных направлениях на фронте.

Война в Украине продолжается 1259-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 5 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает охват Покровска с северо-востока, продвинувшись в посёлке Сухецком, свидетельствует карта Deep State. Противник также продвинулся на юге Донецкой области около Зелёного Поля и около Лимана.

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