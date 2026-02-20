В подразделении Международного легиона ГУР Advanced Company в Киеве от пыток погиб 28-летний доброволец из Бразилии Бруно Габриэль Леал да Силва.

Об этом сообщает портал Kyiv Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, Бруно Габриэль Леал да Силва скончался в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года после жестокого наказания за то, что напился и не вернулся на базу вовремя. Его около 40 минут избивала группа солдат, другие это слышали, но не могли ничего сделать.

На момент смерти бразилец еще не подписал контракт и пытался покинуть Украину.

Источники рассказали, что в подразделении Advanced Company, которое возглавляет другой бразилец Леандерсон Паулино, постоянно применяются пытки к бойцам в качестве наказания, включая ожоги, избиения, имитацию утопления и даже сексуальное насилие с использованием деревянных предметов. У бойцов на базе отбирают паспорта.

Украинские власти подтвердили смерть Леала да Силвы и заявили о начале расследования после обнаружения его тела на территории воинской части в Киеве. Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что ее ведомство проверит подразделение.

Напомним, недавно нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.

Ранее западная пресса писала, что в ВСУ есть целые роты, набранные из граждан Южной Америки.