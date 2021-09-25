Сегодня, 25 сентября, в Москве прошёл митинг оппозиции (главным образом коммунистов) с требованием пересмотреть итоги выборов в Госдуму.

В российской столице по подсчету с избирательных участков в большинстве округов победили оппозиционеры (преимущественно члены "КПРФ"), но за счёт электронного голосования везде на первые места вышли кандидаты от "Единой России". Коммунисты заявляют о фальсификациях.

Митинг получился не очень многочисленным (до 500 человек). Полиция во время него применила ноу-хау: громко включила музыку, чтоб не было слышно ораторов.

В столице России прошел митинг оппозиции после выборов в Госдуму. Фото: "Страна"

Акция протеста не согласовала с московской мэрией. Власти столицы накануне отказали организаторам в разрешении на ее проведение из-за распространения коронавируса.

На сайте КПРФ участникам митинга были предложены слоганы, которые рекомендовано сегодня скандировать. Среди них:

- Россия, труд, народовластие, социализм!

- За СССР! За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!

- Возродим социализм – спасем Россию!

- Требуем пересмотра итогов выборов по Москве!

- Вернем стране честные выборы!

- Нет – диктату "Единой России"!

"Страна" делала первые выводы об этих выборах и анализировала их возможные последствия для Украины.