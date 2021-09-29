В Луцке, где недавно ввели карантин после распространения амброзии, выявили вспышку Covid-19. Много заболевших зафиксировали в Волынском областном специализированном Доме ребенка. Там заразились коронавирусом 17 человек.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Информацию о вспышке подтвердили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, а также в самом Доме ребенка.

В результате вспышки коронавирус выявили у 17 из 34 воспитанников (то есть у половины воспитанников) детского дома. Также заражены несколько работников учреждения.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Напомним, по данным на утро 29 сентября, в Украине за сутки коронавирусом заразились 9 666 человек. Covid-19 обнаружили у 953 детей и 204 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 3 281 человек, умерли - 217. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (976 новых случаев), Днепропетровской области (787) и Донецкой области (699).

Кроме того, мы рассказывали об опасном штамме коронавируса "Дельта", который и есть причиной резкого скачка новых случаев коронавируса.