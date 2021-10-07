В Киеве 8 октября не будет рейсов трех городских электричек. Рейсы отменены по техническим причинам. Когда движение транспорта возобновится – не сообщают.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс" в четверг, 7 октября.

Начиная с 8 октября, движение электричек 7304 (Киев - Волынский - Дарница), 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный) и 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка) приостановлено.

Решение принято по техническим причинам. Про возобновление рейсов электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.

"Киевпасстранс" принес извинения за временные трудности.

Киевпасстранс предупредил об отмене рейсов трех городских электричек. Источник: Telegram/Киевпасстранс

Ранее "Страна" сообщала, что компания "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых составов, в том числе на новых маршрутах. Также было ускорено 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. Благодаря разработанным поездам областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой.

Также мы информировали, что "Укрзализныця" начала продавать билеты через Viber и Telegram. С помощью чат-ботов в мессенджерах можно приобрести билеты на любые поезда "УЗ", в том числе и на скоростные или региональные маршруты.