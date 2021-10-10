Акция под домом действующего президента Украины Владимира Зеленского, которую сегодня организовали сторонники экс-главы государства и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, закончилась.

Участники акции зажгли файеры, дымовые шашки и скандируют "Зелю - Геть!"

Мероприятие под госдачей Зеленского, которая находится в Конча-Заспе, прошло мирно, без столкновений активистов с правоохранителями.

Напомним, вчера в Козине неизвестные мужчины попытались прорваться в дом Петра Порошенко. Подтянувшиеся сторонники Порошенко заградили им дорогу, началась потасовка.

В результате "активисты" от близких к Порошенко структур собрались с ответным визитом к дому действующего главы государства Владимира Зеленского.

При этом сторонников Петра Порошенко под госдачей Зеленского встретило большое количество правоохранителей. Они плотной колонной охраняли место жительства президента Зеленского.

В ходе акции ее участники выдвинули несколько требований к Владимиру Зеленскому. На плакатах участников упоминается причастность Зеленского к делу вагнеровцев. Также сторонники Порошенко вспомнили про Коломойского, развернув длинный баннер. Активисты требуют ввести против него санкции.