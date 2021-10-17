В Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября, и соответственно город перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на канале "Украина 24" в субботу, 16 октября.

Олег Рубан рассказал, что в Киеве COVID-ситуация лучше, чем в других регионах. Такие "заторможенные" показатели эпидемического процесса в столице складываются благодаря внедрению своевременных мер, лидирующей позиции по темпам вакцинации, а также "локальному" коллективному иммунитету.

Также чиновник сообщил, что есть большое количество людей, которые уже переболели. В Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%. Это достаточно высокий показатель.

Олег Рубан пояснил, что сейчас оказывает особое влияние на рост случаев заражений COVID-19 в Киеве, и назвал места, где болезнь подхватывают чаще всего. По его мнению, в результате циркуляции штамма "Дельта" в первую очередь поражаются подростки и не вакцинированные люди. В топе по распространению инфекции учебные заведения всех форм. На втором месте по степени риска общественный транспорт и на третьем - рестораны, супермаркеты и другие места с большим количеством людей.

Ранее "Страна" сообщала, что глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал показательные рейды и штрафы для тех украинцев, которые не собирается придерживаться карантина.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения заявили, что высокие показатели смертности из-за коронавируса, которые фиксируют в последние дни в Украине, связаны с опасным и прогрессирующим штаммом "Дельта".