Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, 21 октября. По предварительным данным, оно будет посвящено евроинтеграционным законам. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, который проходит в Киеве сегодня, 18 октября.

"Есть предварительная инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в соответствующем письме, что, возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, которая посвящена евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг, поэтому прошу тоже скорректировать деятельность ваших фракций и групп", - сказал Стефанчук.

На рассмотрение парламента планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

Напомним, спикер Стефанчук заявил, что вопроса об отставках в правительстве пока нет в повестке Рады.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раду хотят пускать только обладателей сертификатов о вакцинации или негативных тестов на Covid-19.

Также мы сообщали, что Олег Ляшко хочет баллотироваться на довыборах в Раду по округу 206 вместо умершего нардепа Полякова.