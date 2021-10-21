В четверг, 21 октября, Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроекта о государственном бюджете-2022 в первом чтении, который накануне поддержали нардепы. Кроме того парламентарии займутся отставкой министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского, который, как писала "Страна", написал заявление об отставке.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, обнародованная на сайте парламента.

Также парламентарии рассмотрят законопроект об изменениях в Налоговом кодексе.

После чего нардепы займутся законопроектами в первом чтении о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий и о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проекты законов об определении системы ценообразования в строительстве автодорог общего пользования и об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.

Кроме этого, Рада рассмотрит законопроекты в первом чтении об установлении Дня украинской государственности, об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности нашей страны.

Во втором чтении также будут рассмотрены законопроекты о мультимодальных перевозках, о введении понятия "фельдъегерская связь", о внеочередном обеспечении жильем лиц, взятых на учет с 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения, о введении оформления подтверждающих гражданство Украины документов проживающим на временно оккупированных территориях по месту обращения, о медиации.

Всего нардепы рассмотрят сегодня около 40 документов.

Напомним, ранее "Слуги народа" собирали экстренное заседание фракции, посвященное вопросам бюджета-2022.

Также мы рассказывали, что изменилось в бюджете на следующий год.