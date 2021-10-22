Украина как минимум еще неделю продержится в "зеленом списке" стран Европейского союза.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке для безопасных путешествий из третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в нем", - написал журналист.

Список "зеленых" стран, по словам журналиста, будут пересматривать на следующей неделе. То есть, еще неделю Брюссель будет рекомендует странам ЕС принимать туристов из Украины с учетом противоэпидемиологических ограничений.

На заявление Рикарда Йозвяка отреагировал Telegram-канал "Политика страны".

"Учитывая, что Украина занимает первые строчки по коронавирусным показателям не только в Европе но и в мире, выход из списка "зеленых" стран Евросоюза - дело времени", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз намеревался исключить из перечня ковид-безопасных стран для поездок.

Между тем, в Украине второй день подряд фиксируют ковидные антирекорды. За минувшие сутки почти 24 000 заболели Сovid-19 и 614 умерли.

Также мы писали, что в мире появился новый штамм ковида, который вплотную приблизился к Украине.