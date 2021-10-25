Все объекты бюджетной сферы Чернигова накануне старта отопительного сезона разорвали договоры с поставщиками газа - из-за значительного роста его стоимости. В городе объявлены новые процедуры закупок газа.

Об этом со ссылкой на данные Черниговского горсовета сообщает 112ua.tv.

Все договоры с поставщиками на поставку природного газа на объекты бюджетной сферы на 2021 год были разорваны уже по состоянию на 20 октября. В мэрии поясняют: цены на него значительно возросли. Распорядители бюджетных средств, в подчинении которых есть заведения, которые потребляют природный газ для нужд отопления, объявили новые процедуры закупок газа в объемах, необходимых для отопления учреждений к концу 2021 года.

Также распорядители средств готовят документы по заключению договоров на поставки природного газа по переговорной процедуре в соответствии с обновленным "Нафтогаз Трейдинг" алгоритмом заключения договоров.

"С целью предупреждения возникновения критической ситуации с закупками природного газа для отопления объектов социальной сферы города, которая возникла по причине отказа поставщиков природного газа участвовать в процедурах закупок или заключать договора из-за стремительной смены рыночной цены (неконтролируемого ее роста), городской совет обращался в Кабинет министров Украины относительно срочной наработки механизма обеспечения поставок газа бюджетным организациям", - сообщили в мэрии Чернигова.

Напомним, на прошлой неделе Киев и другие города повысили тарифы на отопление и тут же пообещали их не применять.

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