Сергей Светной, многолетний коллега и друг Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок вестерна в США, считает, что трагедия произошла из-за непрофессионализма сотрудников департамента, который отвечал за оружие на съемках.

Об этом Светной написал на своей странице в Facebook.

"Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соуза. Я держал её на руках, когда она умирала. На моих руках была её кровь... Всему виной халатность и непрофессионализм", - написал он.

По мнению Светного, халатность состояла в том, что человек, который был обязан проверить оружие на площадке, не сделал этого. Тот, кто должен был предупредить, что оружие заряжено, тоже этого не сделал. За оружие, по его словам, отвечала девушка 24 лет.

"Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах, за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может двадцатичетырёхлетняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может её плюс-минус однолетка - подруга по школе, двору, инстаграмму или ещё чего-нибудь - быть профессионалом в этом деле. Профессионалы - это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, им не надо говорить положить мешок на штатив, закрепить лестницу в декорации или оградить место взрыва. У них это в крови", - объяснил Светной.

Также друг Хатчинс обратился к продюсерам, которые, по его мнению, ради экономии нанимают непрофессиональных сотрудников на съемочную площадку и таким образом подвергают риску участников съемок.

"Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так. В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает своё дело не на словах. Для того чтобы избежать такой трагедии как с Галиной. Я никому не желаю пережить то, что пережил я, то, что переживает её муж Мэт Хатчинс и её сын Андрос, и актёр Алек Болдуин, в руки которого вложили этот пистолет. Ему теперь жить с этой мыслью всю жизнь, что он лишил жизни человека по вине непрофессионалов. Господа продюсеры, нанимая профессионалов, вы покупаете спокойствие себе и людям вокруг. Да, они немного дороже, да, у них могут быть выше требования, но это того стоит. Ни одна сэкономленная вами копейка не может стоить человеческой жизни!" - резюмировал коллега погибшей.





Напомним, в США во время съемок вестерна "Ржавчина" на съемочной площадке была застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс. Выстрел совершил Алек Болдуин, полиция ведет расследование инцидента.

О том, какой при жизни была украинка и кто же на самом деле виноват в трагедии, "Стране" рассказал Алексей Федосов - актер, продюсер и режиссер из Украины, который уже семь лет живет в США.