Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ему без объяснения причин запретили въезд в Грузию. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали", - написал Гордон.

По словам журналиста, он связывает это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать его посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили.

Ранее Гордон анонсировал, что 27-29 октября он проведет в Грузии трехдневный Networking Camp. В его планах были экскурсии, лекции, встречи с Маргуланом Сейсембаем, Валентином Станишевским, Алесей Бацман. Также журналист планировал взять интервью у комика Идрака Мирзализаде, которого пожизненно выгнали из России за шутку о русских.

Напомним, недавно Михаил Саакашвили написал из тюрьмы письмо Гордону и поблагодарил за поддержку.

Также мы писали о том, что Гордон дал обещание "больно ударить" адвоката Порошенко, потому что до этого адвокаты экс-президента подали на журналиста в суд за клевету из-за его слов о сговоре бывшего главы государства с Путиным.