Служба безопасности Украины, которая планировала приобрести наборы стаканов для виски за 50 тысяч гривен, намерена также купить к новому году две профессиональные машинки для стрижки волос немецкой фирмы MOSER, а также фен и плойку для укладки.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут "Украинские новости".

Так, СБУ разместила объявление на ProZorro во вторник, 26 октября. Спецслужба хочет купить профессиональный фен и плойку французского бренда BaByliss, а также две машинки MOSER.

На закупку парикмахерской техники СБУ готова потратить почти 14 тысяч гривен (13 700 грн).

Товар должен быть передан СБУ до 24 декабря. При этом цель данной покупки не уточняется.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР за 120 тысяч закупит жетоны с логотипом ведомства.

Также мы сообщали, что министерство внутренних дел Украины приобрело у частного предпринимателя сирену. Комплект сирены состоит из сигнально-громкоговорящей установки с усилителем, громкоговорителем и синей фарой. Товар обошелся министерству внутренних дел Украины в более чем 40 тысяч гривен.