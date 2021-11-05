В семье нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой в течение месяца появились два дорогих по меркам среднестатистического украинца автомобиля. В июле Богуцкая купила себе автомобиль за 400 тысяч гривен, а в августе она подарила иномарку за почти 250 тысяч своему супругу. Об этом говорится в документах о существенных изменениях ее имущественного состояния, опубликованных 26 июля и 30 августа.

Согласно данным декларации, 28 августа Елизавета Богуцкая подарила своему супругу Олесю Богуцкому автомобиль Skoda Yeti 2012 года выпуска, который обошелся ей в 248 тысяч гривен.

А за месяц до этого подарка Богуцкая задекларировала презент от мужа в виде 243 тысячи гривен. И в том же месяце "слуга народа" купила себе автомобиль Audi A4 2017 года выпуска за 400 тысяч гривен.

Напомним, НАПК не увидело в декларации президента Владимира Зеленского признаков незаконного обогащения.

Ранее "Страна" писала о том, что Кирилл Тимошенко пообещал "Стране" задекларировать свой особняк под Киевом.

Также мы сообщали, что против "слуги народа" Куницкого расследуют дело о лжи в декларации.