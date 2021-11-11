В Украину после первых ноябрьских морозов вернется теплая погода. В пятницу, 12 ноября, в большинстве регионов ожидается +7...+12 градусов, а на выходных воздух прогреется еще сильнее.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, ночь 12 ноября столбики термометров еще удержатся на отметках ниже нуля. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, за исключением северных и восточных регионов - там ожидается +4...+10 градусов.

На выходных, по прогнозам Диденко, ночных "минусов" станет еще меньше, а дневных "плюсов" - больше. Осадков не ожидается.

Диденко пишет, что завтра, 12 ноября, антициклон также будет определять сухую, преимущественно ясную погоду в большинстве областей Украины. Днем ​​северную и северо-восточную часть заденет облачностью северный атмосферный фронт.

"В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но без особых "минусов", завтра днем ​​будет до +7, +8 градусов. Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический. Однако осадков, существенных, в столице завтра не ожидается", - сообщила синоптик.

По ее словам, на следующей неделе в Украине будет холодно.

Напомним, "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует мокрый снег в некоторых регионах уже в понедельник, 15 ноября.

Также мы сообщали, что недавно Китай внезапно раньше обычного завалило снегом.