Власти Польши готовы перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, при этом лишив ее транзита.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM в субботу, 13 ноября.

Во вторник польские власти приняли решение закрыть пограничный переход Кузница, рядом с которым скопилось большое количество мигрантов.

"Они (белорусские власти) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством", - объяснил Каминьский.



Отвечая на вопрос о том, что Беларусь в этом случае может лишиться транзита, в частности из Китая, он ответил, что "мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 12 ноября, группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу. Они шли вдоль польской ограды.

В связи с этим на границу Польши была направлена небольшая группа военнослужащих Великобритании для того, чтобы изучить какую инженерную поддержку может оказать Соединенное Королевство в решении ситуации на польско-белорусской границе.

"Страна" также рассказывала, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.