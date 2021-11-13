Министр обороны Алексей Резников в ходе рабочего визита в Бердянск пообещал дать поручение для ускорения строительства базы Военно-морских сил ВСУ "Восток".

ОБ этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Резников рассказал, что после Крыма и Донбасса Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это постоянно создает угрозы для судоходства.

"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончанию поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - заявил министр обороны.

Напомним, 4 ноября Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Также мы писали о том, что Резников посетил ООС и заявил, что Украине нужно еще больше "Байрактаров", по его словам, новые закупят в 2022 году.