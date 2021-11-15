Министр обороны Украины Алексей Резников, который сразу после назначения на должность поехал знакомиться с войсками, служил два года в советской армии и имеет звание сержанта запаса.

Об этом официально сообщает Минобороны в ответ на запрос "Украинский новостей".

Согласно письму Минобороны, у министра обороны Украины Алексея Резникова за его плечами два года службы в Советской армии. Резников проходил службу с 1984 по 1986 годы в военных частях 87358 и 53904 Военно-воздушных сил СССР.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили, что за время службы у Резникова 163 прыжка с парашютом.

Напомним, 3 ноября на заседании Верховной рады Украины Алексея Резникова уволили с должности министра по вопросам оккупированных территорий. На следующий день парламент назначил его министром обороны Украины.

"Страна" собрала малоизвестные факты новом главе Министерства обороны.

Также сообщалось, что Резников посетил район проведения операции Объединенных сил и сказал, что Украине нужно еще больше "Байрактаров", по его словам, новые закупят в 2022 году. Он заявил о неотложной необходимости дальнейшей закупки для нужд ВСУ этой техники.