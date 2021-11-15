Назначенный неделю назад министр обороны Украины Алексей Резников 15 ноября провел встречу с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как отметили в ведомстве, встреча стала первой в расписании мероприятий международного сотрудничества Резникова. В пресс-службе назвали ее свидетельством "углубления стратегического партнерства между двумя странами в сфере безопасности и обороны, установленного во время визита в августе текущего года Зеленского в США".

На встрече Резников поблагодарил правительство США "за устойчивую поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии, осуществлении оборонных реформ и развитию возможностей Вооруженных сил Украины".

В этом контексте стороны обсудили тему обострения текущей ситуации на временно оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ.

Собеседники договорились о тесной координации политико-дипломатических и других мер по снижению существующего уровня эскалации.

Отдельно стороны обсудили развитие двустороннего оборонного сотрудничества. В частности, поддержку со стороны США оборонной реформы, внедрения стандартов и принципов НАТО в деятельность ВСУ, приобретение взаимосовместимости с вооруженными силами США и других стран-партнеров.

Резников и Квин высказались за дальнейшее углубление сотрудничества, в частности, с использованием механизмов, предложенных заключенными в конце августа двусторонними документами: рамочным соглашением между министерствами обороны Украины и США и соглашением между правительствами стран о проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценок.

Между тем 15 ноября представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ожидается приезд Резникова в Вашингтон, где он встретится с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом передает телеканал CNN.



"Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе отправится в Вашингтон для ознакомительной встречи с министром обороны Ллойдом Остином", - привел телеканал заявление Кирби.



По его словам, Резников и Остин обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Как рассказывала "Страна", сразу после назначения на должность главы Минобороны Резников поехал знакомиться с войсками.

В зоне проведения ООС он заявил, что Украине нужно еще больше "Байрактаров".