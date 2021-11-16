Во вторник, 16 ноября, ракетный эсминец USS Porter, который вошел в черноморские воды 30 октября, начал переход в Средиземное море.

Об этом сообщает шестой флот военно-морских сил США на своей странице в Facebook.

"Эсминец типа "Арли Берк" USS PORTER (DDG-78) начал плановый транзит на юг из Черного моря в Средиземное море", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября стало известно, что в Чёрное море стягиваются американские военные корабли. Туда был направлен флагманский корабль шестого флота ВМС США USS Mount Whitney.

В Черном море проходили учения, в которых поучаствовали США, Румыния, Украина и Турция. В тренировке участвовали семь кораблей. Два из них от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". В ВМС Украины утверждали, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

В свою очередь Россия направила корабли в Черное море для контроля за кораблями ВМС США.

Днем ранее после учений с союзниками и партнерами по НАТО флагманский корабль США Mount Whitney покинул Черное море.