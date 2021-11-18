Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ответственность за ошибочное включение украинского актера Валентина Томусяка в "черный список" Минкульта несет в целом силовое ведомство, а не конкретные должностные лица или граждане, которые сотрудничают со спецслужбой.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщают "Украинские новости".

В СБУ напомнили, что извинились перед Томусяком за досадную ошибку.

"...В то же время сообщаем, что согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографии" одним из субъектов, инициирующих внесение изменений в указанный перечень, является именно Служба безопасности Украины, а не отдельные ее сотрудники или граждане", - заявили в ответе.

Также СБУ обратила внимание на то, что "законодательством предусмотрено ограничение доступа к информации о сотрудниках Службы безопасности Украины и гражданах, способствующих ее деятельности".

Напомним, в начале ноября звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк попал в список угроз нацбезопасности Украины.

Позже Томусяк рассказал "Стране", что в список он попал "по доносу какого-то активиста". Его перепутали с актером, который снялся в российском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек". Сам актер заявил, что он не был на неподконтрольных Киеву территориях Украины с 2014 года и к фильму отношения не имеет.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу. Как выяснилось, последнего сделали главным виноватым в ошибочном включении актера Томусяка в "черный список".