Компания Apple планирует ускорить темпы разработки собственных электрокаров, в связи с этим корпорация переориентирует проект сразу на беспилотники, первую модель которого планируют представить уже в 2025 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания планирует сразу выпустить автомобиль, который управляется без использования рук. Однако окончательного решения по поводу руля в Apple пока не предприняли: он может пригодиться в случае нештатных ситуаций, чтобы водитель имел возможность взять управление на себя.

В салоне Apple-автомобиля пассажиры будут сидеть в креслах по бокам лицом друг к другу, условно, как в беседке. Кроме того, одним из главных органов управления такого транспорта должен стать расположенный в центре салона планшет, который визуально похож на iPad.

Также сообщается Bloomberg пишет, что Apple намерена сделать свои автономные автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla. Согласно идее проекта, машины должны сохранять свою работоспособность даже при сбоях, а также быть совместимыми с обширной сетью зарядных станций, расположенных по всему миру. В этом вопросе автомобиль Apple будет отличаться от iPhone и Apple Watch, использующих проприетарные разъёмы и технологии.

За автономное вождение будет отвечать система искусственного интеллекта. Для обеспечения ее работы инженеры Apple разработали самую производительную систему на чипе, включающую в себя нейронные процессоры.

Одна из целей автомобиля - избавить пользователей от усталости вождения во время длительных поездок.

Издание отмечает, что "создание настоящего автомобиля - для аутсайдера автомобильной промышленности, такого как Apple - потребует партнерских отношений".



Кроме того, отмечается, что компания обсудила сделки с несколькими производителями и рассматривает возможность производства автомобиля в США.

Ранее мы сообщали о том, что первый электромобиль Tesla европейской сборки выйдет с конвейера уже в ноябре 2021 года. Но для того, чтобы наладить массовое производство автомобилей на заводе в Берлине, потребуется гораздо больше времени.

Кроме того, Китайский стартап - производитель электромобилей XPeng намеревается расширить производство и выпустить летающие автомобили через три года.