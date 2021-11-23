В Польше за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Также в погранслужбе Польши сообщают, что "на секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу".

Об этом сообщает в Твиттере Пограничная служба Польши.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Беловежи, 50 агрессивных иностранцев пытались перейти границу", - написали пограничники.

Напомним, 20 ноября Польша уже сообщала, что на польско-белорусской границе зафиксировали несколько попыток прорыва крупными группами мигрантов с юга. Крупнейшая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные – по несколько десятков человек.

Также мы писали, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев разместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Кроме того, сегодня утром сообщалось, что за сутки из Минска на родину вылетели 118 мигрантов. Еще одна группа отчалит 23 ноября.

Также мы писали, что возле польско-белорусской границы умер годовалый ребенок мигрантов, проживший в лесах 1,5 месяца.