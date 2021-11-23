Полсотни мигрантов попытались прорваться через границу из Беларуси в Польшу - польские пограничники
В Польше за сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Также в погранслужбе Польши сообщают, что "на секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу".
Об этом сообщает в Твиттере Пограничная служба Польши.
"На участке, охраняемом пограничным постом в Беловежи, 50 агрессивных иностранцев пытались перейти границу", - написали пограничники.
Напомним, 20 ноября Польша уже сообщала, что на польско-белорусской границе зафиксировали несколько попыток прорыва крупными группами мигрантов с юга. Крупнейшая группа состояла из около 200 иностранцев, остальные – по несколько десятков человек.
Также мы писали, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев разместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.
Кроме того, сегодня утром сообщалось, что за сутки из Минска на родину вылетели 118 мигрантов. Еще одна группа отчалит 23 ноября.
Также мы писали, что возле польско-белорусской границы умер годовалый ребенок мигрантов, проживший в лесах 1,5 месяца.