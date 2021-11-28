Сегодня, 28 ноября, наступит 24-й лунный день в созвездии Девы, который подходит для обновления или поездки в неизведанное место. Также день благоприятен для плодотворной учебы, создания музыкальных или литературных произведений, повышения квалификации в профессиональной деятельности или самосовершенствования. Отдых должен принести в равной степени удовольствие от получения новых знаний и расслабления.

Поэтому астрологи выделяют шесть знаков зодиака, которым будет полезно посетить сегодня неизведанные места.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы, ключ успеха всегда находится в ваших собственных руках. Стоит только разжать немножечко кулачок, как ноги сами поведут вас в ваше любимое место в черте города. Отправляясь на приключения, не забудьте взять с собой хорошее настроение и такого же позитивного компаньона, с котором даже чай без сахара покажется медово-приторным.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Когда тяжелая работа подходит к концу, самое время заняться излюбленным делом всех Дев - подготовкой к новогодним и рождественским праздникам. Отправляйтесь на праздничные ярмарки за подарками, горячим глинтвейном и напитывайтесь праздничным настроением, глядя на мигающую иллюминацию, ёлочные игрушки и милых гипсовых ангелочков. Так вы сможете не только отдохнуть, но и зарядиться массой идей, которые сможете реализовать уже через месяц.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вам экстренно нужно уехать на несколько дней, а то и на неделю в новое для себя место. Если бюджет позволяет, подойдут теплые острова, где лазурная вода и согретый солнцем золотистый песок, но если бюджет ограничен, придется снять уютный номер в гостинице и провести несколько романтических ночей с любимым. При этом отключите все средства связи, чтобы никто не отвлекал. Сейчас вам это жизненно необходимо.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С одной стороны, сегодняшние сутки могут быть благоприятными для разного рода изобретений и творчества, а с другой стороны вероятен эмоционально непростой день, который потребует провести вечер в уютной атмосфере, где можно послушать классическую музыку и выпить мятный чай. Поэтому звезды рекомендуют заранее продумать место, куда вы сможете сбежать от реальности и тревог сегодняшнего дня, а еще лучше - арендовать его. Это может быть загородный спа-комплекс, бассейн или баня с джакузи и массажем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

День будет наполнен радостью от того, что вы сможете записать в блокнот не одно доброе дело, выполненное сегодня, а несколько. И дополнительно получите похвалу от человека, к которому неравнодушны. Поскольку настроение у вас может быть игривым, то в воскресенье у вас появится шанс найти новых друзей. Воспользуйтесь этой возможностью, попутно расспросив новых знакомых об их хобби и интересах. Быть может, одно из занятий подойдет и вам.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сегодня день для спонтанных поступков. Вы окажетесь в центре культурных событий, поэтому не стесняйтесь и раскрывайте свои таланты. Можете сверкнуть эрудицией, показать свою смекалку и покорить окружающих чувством юмора. Смех в приятной душевной компании станет прекрасной разрядкой для вашего организма. Пусть это не складывается воедино с вашим образом трудоголика и делового человека, но отдыхать тоже нужно. Это благоприятно влияет на самочувствие и укрепляет здоровье. Да-да, не спорьте со звездами, завершить все свои дела вы тоже успеете, если правильно все распланируете.

Остальные знаки зодиака будут более комфортно себя чувствовать в это воскресенье, если останутся на привычно месте, проведут день спокойно дома - с близкими и семьей. Тельцов, например, в последнее время жутко утомляют поездки на длинные расстояния, поэтому как только вы соскучитесь за дорогой, можете смело собирать снаряжение в горы или прихватить с собой небольшой чемоданчик в теплые страны. Овнам противопоказаны неизведанные места до тех пор, пока им не удастся усмирить и без того бурную деятельность и сопутствующие этому состояния тревоги и неуверенности. Раку желательно не переутомляться в плане физической работы и хотя бы воскресные дни уделять духовному развитию, например, посещать церковь или читать духовную литературу. Львам не помешает устроить небольшую дружескую вечеринку с танцами и настольными играми. Такое времяпровождение поможет снять напряжение всей рабочей недели. Некоторые Козероги только-только переехали в новое место, поэтому воскресенье лучше посвятить ознакомлению с ним и созданием уюта. Обживитесь как следует перед следующим путешествием. Рыбам звезды рекомендуют направить силы на укрепление семейных отношений и обращение в коммунальные службы (при необходимости).

Напомним, ранее "Страна" публиковала перечень знаков Зодиака, которые будут самыми успешными в 2022 году.

Также астрологи составили любовный гороскоп на 2022 год и подробный Восточный гороскоп на 2022 год в сфере карьеры, финансов и здоровья.