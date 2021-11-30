Вслед за Государственным бюро расследований Украины в Следственном комитете России заинтересовались делом главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова из-за видео со стрельбой из орудий по якобы неподконтрольным территориям Донбасса. В СК РФ проверят опубликованную ранее видеозапись.

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"В средствах массовой информации были опубликованы видеозаписи, на которых украинский журналист Юрий Бутусов совершает выстрел из гаубицы в сторону территории Донбасса. Как сообщалось в ряде источников, сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность "к гибели некоторых людей на Донбассе", - заявили в Следственном комитете России.

В связи с этим председатель СК РФ поручил следователям центрального аппарата проверить данную информацию и "оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства".

"При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины", - добавили комитете.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе". Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно.

При этом в ГБР открыли уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова по статье "ведение агрессивной войны". Позже в ГБР уточнили, что головное дело возбудили не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

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